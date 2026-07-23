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الدفاع المدني: تخريج 2.298 فردًا من الدورتين التأهيليتين للفرد الأساسي وأعمال الدفاع المدني

الجمعة ٢٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٧ صباحاً
الدفاع المدني: تخريج 2.298 فردًا من الدورتين التأهيليتين للفرد الأساسي وأعمال الدفاع المدني
المواطن - فريق التحرير

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احتفت المديرية العامة للدفاع المدني بتخريج (2.298) فردًا من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي والدورة التأهيلية على أعمال الدفاع المدني، وذلك في مراكز التدريب بمناطق الرياض، والمدينة المنورة، والشرقية، وحائل، وتبوك، وعسير، والجوف.

وتلقى الخريجون خلال فترة التدريب، برامج علمية وعملية في مختلف أعمال الدفاع المدني، لتعزيز قدراتهم المهنية للتعامل مع المخاطر والحوادث.

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