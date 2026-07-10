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السعودية: الأمن المائي أولوية لتحقيق التنمية المستدامة

الجمعة ١٠ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٦ مساءً
السعودية: الأمن المائي أولوية لتحقيق التنمية المستدامة
المواطن - واس

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أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بالسعي نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة؛ من خلال تطبيق نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز الأمن المائي، والاستفادة من التقنيات الحديثة والابتكار في إدارة الموارد المائية.
جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، والذي حظي بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمؤسسات التنموية؛ لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتسريع الجهود العالمية لتحقيق أجندة 2030.
واستعرض وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، خلال مشاركته في الجلسة المخصصة لمراجعة التقدم المحرز في الهدف السادس، جهود المملكة في تطوير قطاع المياه وتعزيز استدامته، مشيرًا إلى أن المملكة حققت تقدمًا ملموسًا في إدارة قطاع المياه، وتوسيع خدمات المياه والصرف الصحي، وتعزيز الحوكمة المؤسسية للقطاع، بما يُسهم في رفع الكفاءة على طول سلسلة الإمداد، وتحقيق الاستدامة طويلة المدى للموارد المائية.

مبادرات دولية أطلقتها المملكة

وسلّط الدكتور الشيباني الضوء على المبادرات الدولية التي أطلقتها المملكة لدعم التعاون الدولي في قطاع المياه، وفي مقدمتها المنظمة العالمية للمياه؛ التي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتسريع الحلول المستدامة لمواجهة التحديات المائية على المستوى العالمي، إضافةً إلى المركز الدولي لأبحاث المياه الذي سيسهم في دعم البحث العلمي والابتكار وبناء القدرات.
وأكد الدكتور الشيباني، أن استضافة المملكة للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه في مدينة الرياض عام 2027م، تمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوار الدولي، وتحويل الالتزامات والتعهدات العالمية إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ تسهم في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
وعُقد على هامش المنتدى عدد من الاجتماعات الثنائية مع مسؤولين أمميين وممثلي منظمات دولية ومؤسسات مالية وتنموية وشركاء من القطاع الخاص، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون الدولي في مجالات المياه، وتبادل الخبرات، ودعم الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافةً إلى مناقشة التحضيرات الجارية للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه المقرر عقده في الرياض عام 2027م.
يُذكر أن المنتدى السياسي رفيع المستوى يُعد المنصة الأممية الرئيسية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث ركزت أعماله هذا العام على عددٍ من الأهداف ذات الأولوية، وفي مقدمتها الهدف السادس المعني بالمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لدعم التنمية المستدامة.

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