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الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات

السعودية الأولى عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2026

الأربعاء ١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٠ مساءً
السعودية الأولى عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2026
المواطن - واس

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حققت المملكة المركز الأول عالميًا، في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2026 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يرصد اقتصادات 159 دولة لقياس التطور الرقمي وتقدم الدول في خدمات الاتصالات والتقنية من خلال عدد من المؤشرات الفرعية التي قُسّمت على محوري الاتصال الشامل والفعال.
وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة لتحقيق المملكة مراكز متقدمة في محوري الاتصال الشامل والفعال، مما يؤكد التحديث المتواصل والدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لقطاع الاتصالات والتقنية في المملكة، إضافة إلى ما تتمتع به المملكة من بنية تحتية رقمية شاملة عززت مكانتها الريادية عالميًا في مختلف المؤشرات ذات العلاقة بالقطاع.
وبيّنت الهيئة أن استمرار تصدر المملكة في هذا المؤشر يؤكد ما تشهده المملكة من تطور في البنية التحتية والبيئة التنظيمية التي أسهمت في تعزيز ريادتها الدولية ونمو الاقتصاد الرقمي فيها، حيث قفز حجم سوق الاتصالات والتقنية إلى 199 مليار ريال بنهاية عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 8% في آخر 5 سنوات؛ ليرسخ مكانة السوق الأكبر والأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووصلت نسبة مستخدمي
الإنترنت في المملكة 100%، ونسبة امتلاك الهاتف المتنقل في المملكة 100%، بالتزامن مع وصول وسيط سرعة الإنترنت الثابت إلى 151 ميجابت في الثانية ووصول وسيط سرعة الإنترنت المتنقل إلى 216 ميجابت في الثانية.
يُذكر أن المملكة حافظت على موقعها ضمن أعلى مراتب مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية (IDI)، مما يعكس نموًا متسارعًا وريادةً متواصلة رسّخت مكانتها دوليًا.

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