السعودية تدين وتستنكر بأشدّ العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت والبحرين والأردن

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة بأشدّ العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، مجددةً رفضها التام لانتهاك إيران سيادة الدول الشقيقة، واستمرارها في تهديد أمن واستقرار المنطقة.
وجددت المملكة تأكيدها أن هذه الاعتداءات تخالف قرار مجلس الأمن رقم “2817” للعام 2026م بشأن الوقف الفوري لجميع الهجمات التي تشنها إيران على دول المنطقة، مشددةً على أهمية احترام سيادة الدول الشقيقة، والالتزام بالقرارات والقوانين الدولية، كما جددت المملكة تأكيدها أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.