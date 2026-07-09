Icon

المملكة تفوز بجائزة و5 شهادات تميز في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات “WSIS” Icon المملكة ترحب بإعلان واشنطن عن بدء إجراءات إلغاء قانون تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب Icon ولي العهد يستقبل رئيس وزراء كندا في قصر السلام بجدة Icon زيارة رئيس الوزراء الكندي للسعودية.. شراكة تتوسع من السياسة إلى الاستثمار والتقنية Icon دراسة لكاوست تكشف هشاشة حماية الكائنات البحرية الضخمة Icon جازان توظف مقوماتها الزراعية في مشروع نوعي للبيوت المحمية والفواكه الاستوائية Icon اتفاقية لإطلاق حاضنة ومسرعة أعمال تحتضن 10 جمعيات تخصصية بالدوادمي Icon نوف السفياني تحاضر عن أنظمة الرواتب وتعزيز الرفاهية المالية للموظفين Icon ضبط مواطن رعى 28 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون مع وزيرة خارجية كندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية

السعودية تدين وتستنكر بأشدّ العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت والبحرين والأردن

الخميس ٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٧ مساءً
السعودية تدين وتستنكر بأشدّ العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت والبحرين والأردن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة بأشدّ العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، مجددةً رفضها التام لانتهاك إيران سيادة الدول الشقيقة، واستمرارها في تهديد أمن واستقرار المنطقة.

وجددت المملكة تأكيدها أن هذه الاعتداءات تخالف قرار مجلس الأمن رقم “2817” للعام 2026م بشأن الوقف الفوري لجميع الهجمات التي تشنها إيران على دول المنطقة، مشددةً على أهمية احترام سيادة الدول الشقيقة، والالتزام بالقرارات والقوانين الدولية، كما جددت المملكة تأكيدها أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المملكة ترحب بإعلان واشنطن عن بدء إجراءات إلغاء قانون تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب
السعودية

المملكة ترحب بإعلان واشنطن عن بدء إجراءات...

السعودية
سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد.. ارتفاع طفيف
السوق

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد.. ارتفاع...

السوق
إنجاز دولي جديد للمملكة باعتماد مواصفة غذائية للمعمول في هيئة الدستور الغذائي
أخبار رئيسية

إنجاز دولي جديد للمملكة باعتماد مواصفة غذائية...

أخبار رئيسية
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت والبحرين
أخبار رئيسية

السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات...

أخبار رئيسية
رئيس الوزراء اليمني: الحوثي يختلق أعذاراً وادعاءات باطلة تجاه الحكومة والتحالف
العالم

رئيس الوزراء اليمني: الحوثي يختلق أعذاراً وادعاءات...

العالم
السعودية تعزز ريادتها العالمية في حوكمة الذكاء الاصطناعي
السعودية

السعودية تعزز ريادتها العالمية في حوكمة الذكاء...

السعودية
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان على دمشق
السعودية

السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي...

السعودية
المملكة تفوز بجائزة و5 شهادات تميز في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات “WSIS”
السعودية

المملكة تفوز بجائزة و5 شهادات تميز في...

السعودية