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الضمان الاجتماعي: حتى 8 عبوات شهريًا من حليب الأطفال بخصم 50%

الأحد ١٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٥ مساءً
الضمان الاجتماعي: حتى 8 عبوات شهريًا من حليب الأطفال بخصم 50%
المواطن - فريق التحرير

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جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة بالضمان الاجتماعي والتمكين، دعوتها للمستفيدين إلى الاستفادة من مبادرة تخفيض أسعار حليب الأطفال بنسبة 50%، والتي تُنفذ بالتعاون مع عدد من الصيدليات الكبرى في مختلف مناطق المملكة.

وتستهدف المبادرة الأطفال من حديثي الولادة وحتى عمر سنتين، حيث يحصل كل طفل مستحق على خصم بنسبة 50% على حليب الأطفال، بحد أقصى ثماني عبوات شهريًا، على ألا يتجاوز حجم العبوة 400 جرام، مع إمكانية صرف الكمية كاملة دفعة واحدة أو على عدة مرات خلال الشهر وفق احتياجات الأسرة.

وأوضحت الوزارة أن الاستفادة من المبادرة تتم من خلال زيارة إحدى الصيدليات المشاركة، ثم التحقق من أهلية المستفيد عبر رقم الهاتف المسجل في منصة الضمان الاجتماعي، وبعد التأكد من الاستحقاق يتم صرف الكمية المخصصة مع تطبيق الخصم مباشرة عند الشراء.

وأكدت أن المبادرة مخصصة لمستفيدي الضمان الاجتماعي المؤهلين، مع ضرورة أن يكون رقم الهاتف المسجل في المنصة محدثًا وصحيحًا، وأن يكون عمر الطفل من حديثي الولادة وحتى سنتين، مشيرة إلى أن صرف الدعم لا يتطلب تقديم أي مستندات إضافية.

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