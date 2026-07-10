الفرق بين حرارة الهواء والإحساس الحراري.. المسند يوضح

أكد أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند أن الاعتقاد السائد بارتفاع درجة حرارة الهواء تحت أشعة الشمس مقارنة بالظل يعد من أكثر المفاهيم الخاطئة انتشارًا، موضحًا أن حرارة الهواء تبقى متقاربة في الحالتين، بينما يكمن الفرق الحقيقي في تأثير أشعة الشمس المباشرة على الأجسام.

وأوضح المسند عبر منصة إكس أن محطات الرصد الجوي حول العالم تعتمد معايير دقيقة لقياس درجة حرارة الهواء، إذ تُوضع أجهزة القياس داخل صناديق بيضاء جيدة التهوية وعلى ارتفاع يتراوح بين 1.2 و2 متر عن سطح الأرض، وذلك لعزلها عن أشعة الشمس المباشرة وحرارة الأسطح، بما يضمن تسجيل درجة حرارة الهواء فقط.

وأشار إلى أن تعريض جهاز القياس لأشعة الشمس يؤدي إلى تسخين الجهاز نفسه، وبالتالي تصبح القراءة معبرة عن حرارة الجهاز وليس عن حرارة الهواء، وهو ما يجعل الحديث عن وصول حرارة الهواء تحت الشمس إلى 60 درجة مئوية غير دقيق من الناحية العلمية.

وبيّن أن الشعور بارتفاع الحرارة عند الوقوف تحت أشعة الشمس يعود إلى انتقال الإشعاع الشمسي مباشرة إلى جسم الإنسان، فيزداد الإحساس بالحرارة رغم بقاء درجة حرارة الهواء المحيط شبه ثابتة مقارنة بالظل.

وأضاف أن حساسات الحرارة الخارجية في السيارات تُعد مثالًا عمليًا على ذلك، إذ تقيس حرارة الهواء المتحرك أمام المركبة، وتكون قراءاتها غالبًا متوافقة مع بيانات محطات الأرصاد الجوية رغم تعرضها لأشعة الشمس أثناء السير.

كما لفت إلى أن أجهزة قياس الحرارة بالليزر لا تُستخدم لقياس حرارة الهواء، وإنما تقيس درجة حرارة الأسطح مثل الطرق والجدران والهياكل المعدنية، وهو ما يفسر تسجيلها قراءات مرتفعة لا تعكس درجة حرارة الجو الفعلية.

واختتم المسند بالتأكيد على أن المصطلح العلمي الصحيح هو قياس درجة حرارة الهواء في الظل وفق المعايير المعتمدة، بينما يعبر التعرض المباشر لأشعة الشمس عن الإحساس الحراري أو حرارة الأسطح، وليس عن ارتفاع في درجة حرارة الهواء نفسه.