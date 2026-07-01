Icon

السعودية الأولى عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2026 Icon سالك تعلن انضمام مجموعة كونتيننتال فارمرز إلى منصة أولام الزراعية Icon إصابة قائد شاحنة ومرافقيه إثر اصطدامها بجسر تحت الإنشاء في الرياض Icon ارتفاع إصابات الكوليرا 43% عالميًا في مايو Icon الجهنمية تزين الوجهات السياحية وترسم ملامح الجمال الطبيعي بجازان Icon انتهاء المهلة النظامية لممارسة تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة دون ترخيص Icon بدء القبول في برنامج السنة التأهيلية للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة طيبة Icon الشؤون الإسلامية تكمل توزيع 1.9 مليون نسخة من هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين Icon أمانة الشرقية: بدء أعمال رفع كفاءة جسر الأمير متعب وتحويل الحركة المرورية على مرحلتين Icon 180 يومًا قبل بدء تطبيق الاعتماد الفني الإلزامي لمقاولي البنية التحتية في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

القبض على 6 مخالفين بعسير لتهريبهم 56 كيلو حشيش

الأربعاء ١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٨ مساءً
القبض على 6 مخالفين بعسير لتهريبهم 56 كيلو حشيش
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير  على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (56) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email :[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بعسير
السعودية

ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن...

السعودية
منافسات كأس العالم تنشط قطاع الضيافة وترفع الحركة التجارية في عسير
السعودية

منافسات كأس العالم تنشط قطاع الضيافة وترفع...

السعودية
إحباط تهريب 22 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير
السعودية

إحباط تهريب 22 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر...

السعودية
ضبط مقيم لتفريغه مواد خرسانية في عسير
السعودية

ضبط مقيم لتفريغه مواد خرسانية في عسير

السعودية