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خلال 10 أيام

الكونغو الديمقراطية تسجل ألف إصابة جديدة بفيروس إيبولا

الإثنين ٢٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٣ صباحاً
الكونغو الديمقراطية تسجل ألف إصابة جديدة بفيروس إيبولا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس إيبولا خلال الأيام العشرة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء التفشي إلى 3075 حالة، بينها 1354 وفاة.

ويتركز نحو 90% من الإصابات في محافظة إيتوري شمال شرقي البلاد، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، بينما تستمر الجهود لتطوير لقاحات وعلاجات لسلالة بونديبوغيو المنتشرة حاليًا، والتي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح.

وكانت جامعة أكسفورد أعلنت الجمعة، إعطاء أول متطوع لقاحًا تجريبيًا ضد هذه السلالة، بالتزامن مع تطوير لقاحات وعلاجات أخرى ودخولها مراحل التجارب السريرية.

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