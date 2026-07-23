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الكويت: هجمات إيرانية جديدة تستهدف منفذ العبدلي

الخميس ٢٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٩ مساءً
الكويت: هجمات إيرانية جديدة تستهدف منفذ العبدلي

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تعرض منفذ العبدلي الحدودي في الكويت، أقصى شمال البلاد، اليوم الخميس، لهجوم إيراني بطائرات مسيرة.

وتسبب الهجوم على المنفذ الذي يربط الكويت بالعراق في أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات، وفقاً للجيش الكويتي.

وكشفت “الدفاع الكويتية” أن الفرق المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع فور وقوع الحادث، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما باشرت فرق التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة للقوة البرية أعمال المسح والتأمين، ورفع مخلفات المسيّرات، وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، بما يضمن سلامة الموقع وخلوّه من أي مخاطر.

من جهته، أفاد مدير مكتب العربية في العراق ماجد حميد بأن مصادر عراقية ترجح استهداف منفذ العبدلي الحدودي مع الكويت بمسيّرة، لافتاً إلى أن “الصورة غير واضحة حتى الآن ما يستلزم بعض التدقيق”.

واتهم أحد المسؤولين الكويتيين في تصريح لوكالة “فرانس برس”، إيران بالوقوف وراء الهجوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن، سعود عبدالعزيز العطوان، “تعرّض منفذ العبدلي الحدودي ظهر اليوم لهجوم بطائرات مسيّرة معادية، أسفر عن وقوع أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية، ولله الحمد”.

وكان مصدر أمني عراقي أكد الهجوم أيضاً قبل صدور بيان الوزارة.

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