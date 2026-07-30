الولايات المتحدة تعلن تحويل 24 سفينة ضمن حصار إيران المرور: ضبط 2366 مركبة مخالفة متوقفة في مواقف ذوي الإعاقة ولي العهد يستعرض آخر المستجدات الإقليمية مع ملك البحرين سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس السوري وزارة النقل وأكاديمية “واس” توقعان مذكرة تفاهم لتطوير رأس المال البشري الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تُجري أول عملية جراحية روبوتية عن بُعد المملكة تُدين وتستنكر بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم على الكويت والأردن المملكة تدين وتستنكر الهجوم بطائرة مسيّرة على سفينتين في ميناء دمياط بمصر دراسة دولية تحذّر من انتشار الأنواع البحرية الغازية بسبب تعطل السفن بمضيق هرمز
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن رصد 2366 مخالفة متعلقة بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الالتزام بأنظمة المرور وحماية حقوق هذه الفئة.
وأعلنت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، ضبط 2366 مركبة مخالفة بعد وقوفها في المواقف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن حملات رقابية شملت مختلف مناطق المملكة.
وأكدت أن هذه الحملات تأتي في إطار العمل الميداني المتواصل الذي تنفذه إدارات المرور لرصد المخالفات المرورية، بما في ذلك الوقوف غير النظامي في المواقف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.