المرور: ضبط 2366 مركبة مخالفة متوقفة في مواقف ذوي الإعاقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن رصد 2366 مخالفة متعلقة بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الالتزام بأنظمة المرور وحماية حقوق هذه الفئة.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، ضبط 2366 مركبة مخالفة بعد وقوفها في المواقف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن حملات رقابية شملت مختلف مناطق المملكة.

وأكدت أن هذه الحملات تأتي في إطار العمل الميداني المتواصل الذي تنفذه إدارات المرور لرصد المخالفات المرورية، بما في ذلك الوقوف غير النظامي في المواقف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.