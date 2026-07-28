Icon

البحرين: السجن 10 سنوات لمتهمين بتأييد الاعتداءات الإيرانية الآثمة Icon نيابة عن الملك سلمان وأمام ولي العهد.. السفراء المُعينون حديثًا لدى عدد من الدول يؤدون القسم Icon الولايات المتحدة: نراجع جهودنا العسكرية في أوروبا وعلى الناتو تحمل مسؤولية الدفاع Icon ترامب يستقبل زيلينسكي قبيل جنازة لينزي غراهام Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية ساو تومي وبرينسيبي الديمقراطية Icon فرنسا تستعد لرابع موجة حر جديدة وفرق الإطفاء تخمد حريق بوردو Icon تايوان تعتزم إجراء محاكاة لحصار بحري صيني محتمل Icon إعلان شروط ومعايير التسجيل في برنامج متطوعي كأس آسيا السعودية 2027 Icon مجلس الوزراء يطالب الحكومة العراقية باتخاذ كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقًا للعدوان Icon زلزال مدمر يضرب اليابان.. سقوط قتلى واحتجاز العشرات بمراكز تجارية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأربعاء

الثلاثاء ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٠ مساءً
المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأربعاء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني يوم غد الأربعاء بمشيئة الله.

وأوضح المرور، عبر منصة (إكس)، أن المزاد يتم طرحه عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

ويمكن المشاركة في المزاد، بالدخول إلى منصة (أبشر)، واختيار خدمات من تبويب خدماتي، وأختيار “المرور”، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

دراسة تحذر.. ضجيج التكدث المروري قد يزيد خطر باركنسون
صحة وطب‎

دراسة تحذر.. ضجيج التكدث المروري قد يزيد...

صحة وطب‎
المرور يوجه 6 إرشادات مهمة للقيادة الآمنة على الطرق
السعودية

المرور يوجه 6 إرشادات مهمة للقيادة الآمنة...

السعودية
المرور: انحراف مركبة وسقوطها في وادٍ بالطائف
أخبار رئيسية

المرور: انحراف مركبة وسقوطها في وادٍ بالطائف

أخبار رئيسية
المرور يطلق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر
السعودية

المرور يطلق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر...

السعودية