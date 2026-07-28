المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأربعاء

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني يوم غد الأربعاء بمشيئة الله.

وأوضح المرور، عبر منصة (إكس)، أن المزاد يتم طرحه عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

ويمكن المشاركة في المزاد، بالدخول إلى منصة (أبشر)، واختيار خدمات من تبويب خدماتي، وأختيار “المرور”، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.