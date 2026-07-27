المرور يوجه 6 إرشادات مهمة للقيادة الآمنة على الطرق

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دعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بإرشادات السلامة والقيادة بحذر على مختلف الطرق، مؤكدة أهمية اتباع التعليمات المرورية للحد من الحوادث وتعزيز سلامة مستخدمي الطريق.
وأوضحت الإدارة، عبر حسابها على منصة إكس، أن القيادة الآمنة تتطلب الالتزام بالسرعات المحددة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، ومنح الأفضلية لمستحقيها وفق أنظمة المرور.
كما شددت على ضرورة استخدام إشارات التنبيه عند تغيير الاتجاه أو المسار، والتركيز الكامل أثناء القيادة وتجنب الانشغال عن الطريق، إلى جانب تشغيل أضواء التحذير عند حدوث أي متغيرات أو ظروف طارئة على الطريق.
ويأتي هذا التوجيه ضمن الحملات التوعوية المستمرة التي تنفذها الإدارة العامة للمرور لتعزيز السلامة المرورية، والحد من المخالفات والسلوكيات التي قد تتسبب في وقوع الحوادث. وكانت الإدارة قد أكدت في وقت سابق أن استخدام كتف الطريق أو المسار المخصص للالتفاف بغرض تجاوز المركبات يُعد مخالفة مرورية تستوجب العقوبة.