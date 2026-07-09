المعهد الملكي للفنون التقليدية يطلق النسخة الرابعة من برنامج “صيف وِرث”

انطلقت النسخة الرابعة من برنامج “صيف وِرث”، الذي ينظمه المعهد الملكي للفنون التقليدية (وِرث)، مستهدفًا أكثر من 7000 طفل وطفلة في مدن الرياض، وحائل، وأبها، ضمن تجربة تعليمية وإبداعية تُعرّف الأجيال الناشئة بالفنون التقليدية السعودية، وتعزز ارتباطهم بالهوية الثقافية الوطنية من خلال أنشطة تفاعلية تجمع بين التعلم والمتعة والممارسة.

ويستقبل البرنامج الأطفال من الفئة العمرية بين 8 و12 عامًا في رحلة تمتد على مدى تسعة أيام، ينتقل خلالها المشاركون بين محطات تعليمية وتطبيقية تتيح لهم استكشاف الحرف التقليدية، والتعرّف على أدواتها وتقنياتها، وصناعة أعمال فنية بأيديهم، في تجربة تنمّي مهاراتهم الإبداعية، وترسخ تقديرهم للموروث الثقافي السعودي.

ويقدّم “صيف وِرث” نموذجًا تعليميًا قائمًا على التعلم بالممارسة، حيث يخوض الأطفال تجارب تفاعلية تجعل الحرفة التقليدية مساحة للاكتشاف والإبداع، وتمنحهم فرصة التعبير عن أفكارهم من خلال أعمال مستوحاة من التراث، بما يعزز ارتباطهم بهويتهم الوطنية بطريقة تجمع بين المعرفة والمتعة.

ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الفنون والحرف التقليدية التي تعكس ثراء الموروث الثقافي في المملكة، تشمل الفخار، والسدو، والقط العسيري، وصناعة المباخر، وصناعة الدلال، والبناء بالحجر، والأبواب النجدية، وتشكيل المعادن، بما يبرز تنوع الفنون التقليدية وخصوصية كل منطقة من مناطق المملكة.

ويأتي إطلاق النسخة الرابعة من “صيف وِرث” امتدادًا لجهود المعهد الملكي للفنون التقليدية في تعزيز حضور الفنون التقليدية السعودية في المجتمع، وغرس قيم الاعتزاز بالهوية الثقافية لدى الأطفال، عبر برامج نوعية تسهم في اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الإبداعية، وإلهامهم لاستكشاف التراث الوطني بطرق معاصرة.

ويُعد المعهد الملكي للفنون التقليدية (وِرث) جهة رائدة في إبراز الهوية الوطنية وإثراء الفنون التقليدية السعودية محليًا وعالميًا، من خلال المحافظة على أصولها، وتقدير الكنوز الحية والمتميزين في مجالاتها، ودعم الممارسين والمواهب الوطنية، وتشجيع المهتمين على تعلمها وإتقانها وتطويرها.

ودعا المعهد أولياء الأمور إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم في البرنامج والاطلاع على تفاصيله ومواعيده عبر الرابط التالي: ‏https://webook.com/en/page/wrth-summer-2026.