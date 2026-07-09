المملكة تفوز بجائزة و5 شهادات تميز في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات “WSIS” المملكة ترحب بإعلان واشنطن عن بدء إجراءات إلغاء قانون تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب ولي العهد يستقبل رئيس وزراء كندا في قصر السلام بجدة زيارة رئيس الوزراء الكندي للسعودية.. شراكة تتوسع من السياسة إلى الاستثمار والتقنية دراسة لكاوست تكشف هشاشة حماية الكائنات البحرية الضخمة جازان توظف مقوماتها الزراعية في مشروع نوعي للبيوت المحمية والفواكه الاستوائية اتفاقية لإطلاق حاضنة ومسرعة أعمال تحتضن 10 جمعيات تخصصية بالدوادمي نوف السفياني تحاضر عن أنظمة الرواتب وتعزيز الرفاهية المالية للموظفين ضبط مواطن رعى 28 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون مع وزيرة خارجية كندا
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن بدء إجراءات إلغاء قانون تصنيف الجمهورية العربية السورية دولة راعية للإرهاب والذي أدرج عام 1979م.
وتجدد المملكة دعمها لكافة الخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية بما يحقق أمنها واستقرارها ويسهم في بناء مؤسسات الدولة، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو سوريا أكثر استقرارًا وازدهارًا.