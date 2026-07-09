المملكة ترحب بإعلان واشنطن عن بدء إجراءات إلغاء قانون تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن بدء إجراءات إلغاء قانون تصنيف الجمهورية العربية السورية دولة راعية للإرهاب والذي أدرج عام 1979م.

وتجدد المملكة دعمها لكافة الخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية بما يحقق أمنها واستقرارها ويسهم في بناء مؤسسات الدولة، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو سوريا أكثر استقرارًا وازدهارًا.