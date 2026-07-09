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المملكة تفوز بجائزة و5 شهادات تميز في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات “WSIS”

الخميس ٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٥ مساءً
المملكة تفوز بجائزة و5 شهادات تميز في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات “WSIS”
المواطن - واس

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فازت المملكة بجائزة و5 شهادات تميز في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات “WSIS” التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بالشراكة مع عدد من منظمات الأمم المتحدة، والمنعقدة أعمالها بمدينة جنيف بسويسرا، وذلك نظير تميز مشاريعها الابتكارية بعد منافستها مشاريع من أكثر من (194) دولة.

وحققت المملكة، ممثلة بجامعة القصيم الجائزة الكبرى في مجال التعليم الرقمي عن منصة “Qspark” التعليمية وهي منصة ذكية توظف الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة تعلم تكيفية وتفاعلية، وتوفر مسارات تعليمية مخصصة، تمكّن أعضاء هيئة التدريس من متابعة أداء الطلبة وتحسين المحتوى التعليمي باستخدام التحليلات الذكية.

كما حققت المملكة 5 شهادات تميز عن مشروع منصة البيانات المفتوحة، ومشروع المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي، المقدمين من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ومشروع منصة أجير، ومشروع النموذج الذكي للرقابة على سوق العمل، المقدمين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومشروع معجم الذكاء الاصطناعي والبيانات، المقدم من المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE).

ويمثل تحقيق المملكة للجوائز انعكاسًا لمستوى التطور الذي تشهده البنية التحتية الرقمية لقطاع الاتصالات والتقنية، وتعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمكين القدرات والكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مختلف المجالات من الخدمات الحكومية، والرعاية الصحية، والتعليم، والترفيه، وذلك بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

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