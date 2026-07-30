باحثون أمريكيون يبتكرون رذاذًا صديقًا للبيئة لحماية المحاصيل من الملوحة

نجح فريق من الباحثين في الولايات المتحدة في تطوير رذاذ صديق للبيئة يُستخدم على أوراق نباتات الطماطم لتعزيز قدرتها على النمو في التربة المالحة، في خطوة قد تسهم في مواجهة أحد أبرز التحديات التي تهدد الإنتاج الزراعي في العديد من مناطق العالم.

وأوضح موقع “يوريك أليرت” أن باحثين من جامعة تكساس في إل باسو ابتكروا محلولًا رذاذيًا يعتمد على جزيئات نانوية من أكسيد المنغنيز، إلى جانب مادة الكيتوزان المستخلصة من قشور القشريات, ويُرش هذا المحلول مباشرة على أوراق النبات بدلًا من إضافته إلى التربة، بما يعزز آليات الدفاع الطبيعية للنبات ويساعده على تحمل الظروف المالحة.

وأشار الباحثون إلى أن الرذاذ يتميز بانخفاض تكلفته، ولا يتطلب سوى كميات محدودة، فضلًا عن كونه خيارًا صديقًا للبيئة, ويستهدف هذا الابتكار دعم المزارعين في المناطق الجافة وشبه الجافة التي تعاني ارتفاع ملوحة التربة، عبر تحسين قدرة النباتات على التكيف مع هذه الظروف، بدلًا من التركيز على معالجة التربة نفسها.

وتُعد ملوحة التربة من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي عالميًا، إذ تؤدي زيادة تركيز الأملاح إلى الحد من قدرة الجذور على امتصاص المياه، وإتلاف الخلايا النباتية، وإضعاف عملية التمثيل الضوئي، ما ينعكس سلبًا على إنتاجية المحاصيل, وتشير تقديرات الباحثين إلى أن الملوحة تهدد ما بين 20 و30% من الأراضي الزراعية المروية حول العالم.