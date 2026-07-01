بتوجيه عبدالعزيز بن سعود.. اللواء الفراج يصدر قرارات بترقية 474 فردًا من منسوبي الدفاع المدني

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بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أصدر مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، قرارات إدارية بترقية (474) فردًا من منسوبي الدفاع المدني إلى الرتب التي تلي رتبهم، بمختلف التخصصات.
ورفع اللواء حمود الفرج الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على ما يحظى به رجال الدفاع المدني من اهتمام ورعاية، معبرًا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعم سموه لرجال الأمن في شتى المجالات.
وهنأ مدير الدفاع المدني، الأفراد المترقين، سائلًا المولى -عز وجل- لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، وأن تكون هذه الترقيات حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.