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بعد هانتا.. نوروفيروس ينتشر على سفينة سياحية خلال رحلة بحرية طويلة

الجمعة ٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٧ مساءً
بعد هانتا.. نوروفيروس ينتشر على سفينة سياحية خلال رحلة بحرية طويلة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة تسجيل تفشٍ لفيروس نوروفيروس شديد العدوى على متن سفينة سياحية تابعة لشركة “Princess Cruises”، ما أسفر عن إصابة 125 شخصاً بين ركاب وأفراد الطاقم خلال رحلة بحرية امتدت بين الولايات المتحدة وكندا وألاسكا.

وأوضحت البيانات أن المصابين شملوا 102 راكباً و23 من أفراد الطاقم، حيث أبلغوا عن أعراض مرتبطة بالفيروس خلال الرحلة التي استمرت من 12 يونيو حتى 2 يوليو، فيما تم الإبلاغ عن التفشي رسمياً في 28 يونيو عبر البرنامج الصحي الخاص بالسفن.

وبيّنت التحقيقات أن العامل المسبب هو فيروس نوروفيروس، المعروف بأنه أحد أكثر الفيروسات المسببة لالتهاب المعدة والأمعاء الحاد انتشاراً وسرعة في العدوى، إذ ينتقل عبر الأغذية أو المياه الملوثة، أو الأسطح الملوثة، أو من خلال الاحتكاك المباشر بالمصابين، ما يجعل البيئات المغلقة مثل السفن السياحية أكثر عرضة لانتشاره.

وتضمنت الأعراض المسجلة الإسهال والقيء، فيما أكدت المراكز الأميركية أن الأرقام المعلنة تمثل إجمالي الحالات التي سُجلت على مدار الرحلة، وليس بالضرورة حدوث الإصابة في وقت واحد، مشيرة إلى استمرار متابعة الوضع الصحي على متن السفينة.

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