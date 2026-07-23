“بيئة مكة” تطرح فرصة استثمارية لتطوير منتزه وادي حلي بالقنفذة

طرح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، فرصة استثمارية لتطوير وتشغيل منتزه وادي حلي بمحافظة القنفذة، بمساحة تتجاوز 656 ألف متر مربع، ومدة استثمارية تصل إلى 25 عامًا؛ بهدف تعزيز الاستثمار في المواقع البيئية والسياحية ورفع جودة الخدمات المقدمة للزوار.

وتتضمن الفرصة تطوير وتشغيل مرافق ترفيهية وسياحية وخدمية، تشمل مناطق التنزه والجلوس، والمطاعم والمقاهي، وألعاب الأطفال، والمساحات الخضراء والمرافق العامة، بما يسهم في تحسين تجربة الزوار واستقطاب المتنزهين والسياح.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس أن طرح الفرصة يأتي في إطار جهود الفرع لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في المواقع البيئية والمتنزهات، واستثمار المقومات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة، بما يدعم التنمية السياحية والاقتصادية بمحافظة القنفذة، ويوفر وجهة ترفيهية وسياحية مستدامة.

ودعا المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاطلاع على تفاصيل الفرصة والتقدم للمنافسة عليها عبر منصة “فُرص”، وفق الاشتراطات والضوابط المنظمة.