Icon

“مؤسسي” يستضيف ورشة عمل متخصصة حول إدارة الحملات التوعوية الفعّالة Icon ألمانيا تعلن سحب سفينتين من البحر الأحمر وبريطانيا تندد بهجمات الحوثي Icon رويترز: إيران دعمت الحوثيين بقيادات من الحرس الثوري وعتاد عسكري Icon الكويت: هجمات إيرانية جديدة تستهدف منفذ العبدلي Icon ترامب يهدد بشن أكبر هجوم على إيران: لم يتألموا بالقدر الكافي بعد Icon “بيئة مكة” تطرح فرصة استثمارية لتطوير منتزه وادي حلي بالقنفذة Icon منصة عش بصحة تطلق دليل الإقلاع عن التدخين ضمن حملتها التوعوية “تنفّس بصحة” Icon فرنسا تمنح سفير المملكة وسام “الاستحقاق الفرنسي من درجة قائد Icon ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان إلى 43 قتيلًا Icon مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى وتحذر من تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

“بيئة مكة” تطرح فرصة استثمارية لتطوير منتزه وادي حلي بالقنفذة

الخميس ٢٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٣ مساءً
“بيئة مكة” تطرح فرصة استثمارية لتطوير منتزه وادي حلي بالقنفذة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

طرح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، فرصة استثمارية لتطوير وتشغيل منتزه وادي حلي بمحافظة القنفذة، بمساحة تتجاوز 656 ألف متر مربع، ومدة استثمارية تصل إلى 25 عامًا؛ بهدف تعزيز الاستثمار في المواقع البيئية والسياحية ورفع جودة الخدمات المقدمة للزوار.
وتتضمن الفرصة تطوير وتشغيل مرافق ترفيهية وسياحية وخدمية، تشمل مناطق التنزه والجلوس، والمطاعم والمقاهي، وألعاب الأطفال، والمساحات الخضراء والمرافق العامة، بما يسهم في تحسين تجربة الزوار واستقطاب المتنزهين والسياح.
وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس أن طرح الفرصة يأتي في إطار جهود الفرع لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في المواقع البيئية والمتنزهات، واستثمار المقومات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة، بما يدعم التنمية السياحية والاقتصادية بمحافظة القنفذة، ويوفر وجهة ترفيهية وسياحية مستدامة.
ودعا المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاطلاع على تفاصيل الفرصة والتقدم للمنافسة عليها عبر منصة “فُرص”، وفق الاشتراطات والضوابط المنظمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد