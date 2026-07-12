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ترامب يكشف تفاصيل الضربة الأميركية لإيران: كانوا على وشك اتفاق

الأحد ١٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٠ مساءً
ترامب يكشف تفاصيل الضربة الأميركية لإيران: كانوا على وشك اتفاق
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أن الولايات المتحدة نفذت “ضربة قوية جدًا” ضد إيران خلال الليلة الماضية، قال إنها جاءت ردًا على الهجمات التي استهدفت سفنًا في مضيق هرمز.

وقال ترامب، في تصريحات هاتفية لشبكة “سي إن إن”، إن القوات الأميركية “وجهت ضربة قوية للغاية” لإيران، مشيرًا إلى أن التصعيد جاء بعد استهداف سفينة بطائرة مسيّرة، رغم أن الجانبين كانا، بحسب قوله، على وشك التوصل إلى اتفاق.

وأضاف الرئيس الأميركي: “كانوا على وشك التنازل عن كل شيء، ثم فجأة بعد ساعتين استهدفوا سفينة بطائرة مسيّرة”، معتبرًا أن هذا التطور أدى إلى انهيار مسار التفاهم.

وفي السياق ذاته، أكدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية، وأن القوات الأميركية في حالة جاهزية لضمان استمرار حرية الملاحة، مشددة على أن إيران “لا تسيطر على المضيق”، وذلك رغم إعلان طهران إغلاقه.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، بعدما شنت القوات الأميركية خلال الأسبوع الجاري ثلاث موجات من الضربات الجوية على أهداف داخل إيران، أعقبتها هجمات إيرانية استهدفت أربع دول عربية، في أحدث حلقات التصعيد المتبادل بين الجانبين.

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