Icon

“مؤسسي” يستضيف ورشة عمل متخصصة حول إدارة الحملات التوعوية الفعّالة Icon ألمانيا تعلن سحب سفينتين من البحر الأحمر وبريطانيا تندد بهجمات الحوثي Icon رويترز: إيران دعمت الحوثيين بقيادات من الحرس الثوري وعتاد عسكري Icon الكويت: هجمات إيرانية جديدة تستهدف منفذ العبدلي Icon ترامب يهدد بشن أكبر هجوم على إيران: لم يتألموا بالقدر الكافي بعد Icon “بيئة مكة” تطرح فرصة استثمارية لتطوير منتزه وادي حلي بالقنفذة Icon منصة عش بصحة تطلق دليل الإقلاع عن التدخين ضمن حملتها التوعوية “تنفّس بصحة” Icon فرنسا تمنح سفير المملكة وسام “الاستحقاق الفرنسي من درجة قائد Icon ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان إلى 43 قتيلًا Icon مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى وتحذر من تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

ترامب يهدد بشن أكبر هجوم على إيران: لم يتألموا بالقدر الكافي بعد

الخميس ٢٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٧ مساءً
ترامب يهدد بشن أكبر هجوم على إيران: لم يتألموا بالقدر الكافي بعد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أفاد موقع “أكسيوس” الإخباري بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في مقابلة أجريت اليوم الخميس، إنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، بما قد يشمل توجيه ضربات أكبر من تلك التي نفذت خلال عملية “ملحمة الغضب”، كما صرح ترامب لإعلام إسرائيلي قائلا “أدرس إمكانية شن هجوم على إيران أكبر مما شاهدناه في الماضي”.

ونقل الموقع عن ترامب قوله “لم يتألموا بالقدر الكافي بعد”.

وذكر الموقع، في الوقت ذاته، أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن حتى الآن.

ترامب يهدد بقصف إيران

وارتفع سقف المواجهة بين واشنطن وطهران، عقب إعلان الطرفين اعتماد مبدأ “العين بالعين”، وتبادلهما التهديدات المباشرة باستهداف المنشآت النووية ومرافق الطاقة الحيوية في منطقة الشرق الأوسط.

وهدد ترامب في وقت سابق اليوم الخميس بأن إيران وحلفاءها الحوثيين سيواجهون “عقابا عسكريا قاسيا”، بعدما أعلن الحوثيون استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، في خطوة وسعت نطاق الحرب في الشرق الأوسط إلى ممر ملاحي رئيسي ثان.

وأدى احتمال امتداد الاضطرابات وتعطل الإمدادات إلى ممر بحري ثان إلى قفزة في أسعار النفط العالمية، في واحدة من أكبر الارتفاعات منذ اندلاع الحرب. وارتفع خام برنت بأكثر من ستة بالمئة متجاوزا مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو.

وبعد أسبوعين من الانهيار الفعلي لهدنة مؤقتة كان يفترض أن تضع حدا للحرب، شن الجيش الأميركي جولة جديدة من الضربات الجوية الليلية على إيران، ما دفع طهران إلى شن هجمات على دول عربية مجاورة تستضيف قواعد أميركية.

وبعد إعلان الحوثيين استهداف الناقلتين، قال ترامب إنه سيحمل إيران المسؤولية عن أي هجمات أخرى تنفذها الجماعة.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشال “إذا فعلوا ذلك مرة أخرى، فستحمل الولايات المتحدة إيران المسؤولية، لأن الحوثيين يمثلون قوة تعمل بالوكالة عن إيران ونيابة عنها، وسيتم إنزال عقاب عسكري شديد القسوة بإيران وبالحوثيين أنفسهم بالطبع”.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال اجتماع في جنوب شرق آسيا إن الثمن الذي تتكبده إيران “سيزداد كل ليلة” إلى أن تصبح طهران مستعدة لإبرام اتفاق تلتزم به.

وأضاف “إيران تتوسل (للتوصل إلى اتفاق) كل يوم. المشكلة مع إيران أنها في كل مرة تبرم اتفاقا… إما تنقضه أو تسعى إلى تغييره… وربما تغير رأيها خلال الأيام المقبلة مع استمرار تكبدها خسائر فادحة”.

عدوان إيراني على دول المنطقة

وقالت جماعة الحوثي إن قواتها شنت هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، وأشارت في بيان إلى أن الناقلتين هما إنسيليا وليلى.

وقال مصدر في أمن الملاحة البحرية إن إنسيليا أرسلت استغاثة وأبلغت عن تعرضها لاستهداف بصاروخ قرب ميناء جازان السعودي في البحر الأحمر في وقت متأخر من أمس الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الناقلة إنسيليا تعرضت لاستهداف مما تسبب في اندلاع حريق في مقدمة السفينة. وأشار ترامب إلى هجومين استهدفا ناقلتين سعوديتين.

وقد تؤدي هجمات الحوثيين إلى إغلاق مضيق باب المندب، الحيوي للملاحة من البحر الأحمر والمحيط الهندي، وهو ثاني أهم ممر لشحنات الطاقة في العالم بعد مضيق هرمز.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الولايات المتحدة تعلن بدء موجة خامسة من الضربات على إيران
العالم

الولايات المتحدة تعلن بدء موجة خامسة من...

العالم
صواريخ أمريكية تصيب مواقع قرب بندر عباس في إيران
العالم

صواريخ أمريكية تصيب مواقع قرب بندر عباس...

العالم
الكويت: هجمات إيرانية جديدة تستهدف منفذ العبدلي
العالم

الكويت: هجمات إيرانية جديدة تستهدف منفذ العبدلي

العالم
السعودية والولايات المتحدة توقّعان اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
أخبار رئيسية

السعودية والولايات المتحدة توقّعان اتفاقية تعاون في...

أخبار رئيسية
القوات الأمريكية تستهدف سواحل إيران الجنوبية
العالم

القوات الأمريكية تستهدف سواحل إيران الجنوبية

العالم
ترامب عن مقتل جنديين أمريكيين اثنين جراء هجمات إيرانية: أمر محزن جداً
العالم

ترامب عن مقتل جنديين أمريكيين اثنين جراء...

العالم
واشنطن تعلن تحويل مسار 8 سفن ضمن الحصار البحري على إيران
العالم

واشنطن تعلن تحويل مسار 8 سفن ضمن...

العالم
ترامب: سنضرب أي منشأة إيرانية سيتم فيها صناعة سلاح نووي
العالم

ترامب: سنضرب أي منشأة إيرانية سيتم فيها...

العالم