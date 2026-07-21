ثلاثة ملاكمين سعوديين يخوضون تحديات دولية في حدث “The Comeback” بجدة

يخوض ثلاثة ملاكمين سعوديين منافسات حدث “The Comeback” العالمي للملاكمة, الذي تستضيفه مدينة جدة، في إطار سعيهم لتعزيز حضورهم على الساحة الاحترافية الدولية ومواصلة تمثيل المملكة في كبرى بطاقات الملاكمة العالمية، وذلك إلى جانب نخبة من أبرز الملاكمين المحترفين من مختلف دول العالم.

ويشارك الملاكم السعودي محمد العقل في وزن الريشة الفائق، إذ يواجه المالطي لايدون تشيركوب في نزال من ست جولات، وسط تطلعات بمواصلة التطور الفني وتحقيق نتيجة تعزز مسيرته الاحترافية التي شهدت حضورًا متناميًا خلال الفترة الماضية.

وسيخوض الملاكم السعودي زياد المعيّوف مواجهة أمام المكسيكي فرانك مانغو ضمن منافسات وزن الوسط، في نزال يمتد لثماني جولات، مواصلًا مشواره الاحترافي الذي شهد مشاركات دولية متعددة أسهمت في ترسيخ اسمه ضمن أبرز الملاكمين السعوديين على الساحة الاحترافية.

وفي وزن الريشة، يخوض سلطان المحمد، مواجهته أمام الإسباني إيفرين بيسالدوش في نزال يمتد لأربع جولات، ساعيًا إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وترسيخ حضوره في المنافسات الاحترافية.

وتعكس مشاركة الملاكمين السعوديين الثلاثة في هذا الحدث الدولي التطور الذي تشهده رياضة الملاكمة في المملكة، وما تحظى به من دعم أسهم في توفير فرص أكبر للاحتكاك بالمستويات العالمية واكتساب الخبرات الفنية، بما يعزز حضور المواهب الوطنية في المحافل الرياضية الدولية.

ويأتي ذلك ضمن بطاقة نزالات عالمية يتصدرها النزال الرئيسي الذي يجمع البريطاني أنتوني جوشوا والألباني كريستيان برينغا، في حدث رياضي تستضيفه ضمن سلسلة الفعاليات الرياضية الدولية التي تحتضنها المملكة.