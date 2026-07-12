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جمرة القيظ تبدأ الخميس وذروة الصيف تستمر 13 يومًا

الأحد ١٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٤ مساءً
جمرة القيظ تبدأ الخميس وذروة الصيف تستمر 13 يومًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن جمرة القيظ تبدأ يوم الخميس 16 يوليو، وتمثل أول أيام منزلة الهنعة، رابع منازل فصل الصيف، وتستمر لمدة 13 يومًا.

وأوضح المسند عبر منصة إكس أن هذه الفترة تُعد ذروة فصل الصيف من الناحية المناخية، حيث تبلغ درجات الحرارة أعلى مستوياتها، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة بالمناطق الساحلية، كما تُصنف ضمن أكثر فترات العام حرارة وجفافًا.

وأشار إلى أن موسم جمرة القيظ يتزامن مع كثرة خراف التمور، ناصحًا بزيادة ري المزروعات لتقليل آثار الحرارة المرتفعة، لافتًا إلى أن باطن الأرض يبدأ في التبرد تدريجيًا مع نهاية هذه الفترة.

ودعا المسند أصحاب الأعمال إلى الاهتمام بالعمال الذين يؤدون مهامهم في المواقع المكشوفة وتحت أشعة الشمس المباشرة، مؤكدًا أهمية توفير أماكن مظللة ومياه الشرب بشكل مستمر، للحد من مخاطر الإجهاد الحراري خلال هذه الأيام.

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