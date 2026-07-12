جمرة القيظ تبدأ الخميس وذروة الصيف تستمر 13 يومًا ترامب يكشف تفاصيل الضربة الأميركية لإيران: كانوا على وشك اتفاق #يهمك_تعرف | خطوات إصدار جواز السفر لأفراد الأسرة إلكترونيًا عبر منصة أبشر سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة الجيش الكويتي: أضرار مادية وإصابة عامل إثر استهداف ثلاثة مراكز حدودية ومنصة بحرية تجارب تأمل ورصد النجوم في العُلا تشهد إقبالًا متزايدًا خلال الصيف وزير الخارجية يجري عددًا من الاتصالات مع نظرائه في قطر والبحرين وعُمان والأردن أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لمصنع بلك وخرسانة بالبدائع سلمان للإغاثة يوزّع 750 كرتون تمر في طرطوس بسوريا بدء مراسم تشييع الشيخ حمد بن خليفة في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة
أتاحت المديرية العامة للجوازات خدمة إصدار جواز السفر لأفراد الأسرة ممن تقل أعمارهم عن 21 عامًا إلكترونيًا عبر منصة أبشر، بما يتيح للمواطنين إنجاز الخدمة دون الحاجة إلى مراجعة مقار الجوازات.
وأوضحت المديرية، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن إصدار الجواز يتم من خلال تسجيل الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدمات أفراد الأسرة، يليها خدمات جواز السفر السعودي للأفراد والأسرة.
وأضافت أن المستفيد ينتقل بعد ذلك إلى خيار «طلب جديد»، ثم يحدد المستفيد من أفراد الأسرة، قبل استكمال إجراءات إصدار جواز السفر إلكترونيًا.