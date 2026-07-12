يهمك_تعرف | خطوات إصدار جواز السفر لأفراد الأسرة إلكترونيًا عبر منصة أبشر

أتاحت المديرية العامة للجوازات خدمة إصدار جواز السفر لأفراد الأسرة ممن تقل أعمارهم عن 21 عامًا إلكترونيًا عبر منصة أبشر، بما يتيح للمواطنين إنجاز الخدمة دون الحاجة إلى مراجعة مقار الجوازات.

وأوضحت المديرية، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن إصدار الجواز يتم من خلال تسجيل الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدمات أفراد الأسرة، يليها خدمات جواز السفر السعودي للأفراد والأسرة.

وأضافت أن المستفيد ينتقل بعد ذلك إلى خيار «طلب جديد»، ثم يحدد المستفيد من أفراد الأسرة، قبل استكمال إجراءات إصدار جواز السفر إلكترونيًا.