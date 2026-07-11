مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة بالبهاما في يوم الاستقلال فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى 4118 قتيلًا تراجع أسعار النفط عند التسوية انقطاع التيار الكهربائي في كوبا للمرة الثانية خلال أربعة أيام خلال فعالية لليونيسف بالأمم المتحدة.. المملكة تؤكّد أولوية الأمن المائي في رؤية 2030 الولايات المتحدة تمدد تصاريح العمل لمئات الآلاف من مهاجري “الحماية المؤقتة” اليابان تنجح في أول اختبار لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأحداث في المنطقة مع نظيره الأمريكي طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على مناطق ولي العهد والرئيس الأمريكي يستعرضان هاتفيًا علاقات التعاون وتطورات المنطقة
شارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، في فعالية إطلاق المؤشر العالمي لمرونة قطاع خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة (GWSRI)، التي نظّمتها منظمة اليونيسف وشركاؤها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
ورحّب السفير الواصل في كلمة المملكة بإطلاق المؤشر، مثمّنًا جهود اليونيسف وشركائها، مؤكدًا أن تعزيز مرونة أنظمة المياه أصبح ضرورة في ظل تحديات تغيّر المناخ وشحّ المياه والأزمات المتزايدة.
وأكّد أن الأمن المائي يمثل أولوية وطنية للمملكة في إطار رؤية 2030، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البنية التحتية والابتكار والتخطيط الاستباقي يعزز استدامة خدمات المياه، مشددًا على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات والشراكات لدعم الأمن المائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.