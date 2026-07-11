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خلال فعالية لليونيسف بالأمم المتحدة.. المملكة تؤكّد أولوية الأمن المائي في رؤية 2030

السبت ١١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٠ صباحاً
خلال فعالية لليونيسف بالأمم المتحدة.. المملكة تؤكّد أولوية الأمن المائي في رؤية 2030
المواطن - فريق التحرير

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شارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، في فعالية إطلاق المؤشر العالمي لمرونة قطاع خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة (GWSRI)، التي نظّمتها منظمة اليونيسف وشركاؤها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
ورحّب السفير الواصل في كلمة المملكة بإطلاق المؤشر، مثمّنًا جهود اليونيسف وشركائها، مؤكدًا أن تعزيز مرونة أنظمة المياه أصبح ضرورة في ظل تحديات تغيّر المناخ وشحّ المياه والأزمات المتزايدة.
وأكّد أن الأمن المائي يمثل أولوية وطنية للمملكة في إطار رؤية 2030، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البنية التحتية والابتكار والتخطيط الاستباقي يعزز استدامة خدمات المياه، مشددًا على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات والشراكات لدعم الأمن المائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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