دارة الملك عبدالعزيز تنظّم معرضًا تشكيليًا يستلهم التراث السعودي

نظّمت دارة الملك عبدالعزيز اليوم معرضًا تشكيليًا في بهوها الرئيس، ضم نحو (25) عملًا فنيًا تنوعت بين اللوحات التشكيلية والمجسمات، من إبداع عدد من فناني وفنانات نادي الفن والفنانين، بحضور الرئيس التنفيذي لدارة الملك عبدالعزيز الأستاذ تركي بن محمد الشويعر، ورئيسة نادي الفن والفنانين الدكتورة زكية الصقعبي.

ويأتي المعرض في إطار التعاون بين دارة الملك عبدالعزيز ونادي الفن والفنانين؛ بهدف إبراز الموروث الوطني من خلال أعمال تستلهم عناصره الثقافية والجمالية، وتعكس تنوع الرؤى الإبداعية والأساليب التشكيلية لدى الفنانين المشاركين.

واطّلع الزوار على أعمال تنوعت في موضوعاتها ووسائطها الفنية، وقدّمت معالجات بصرية مستوحاة من مكونات التراث السعودي، بما يجسد ثراءه الحضاري، ويبرز قيمه الجمالية ضمن قوالب فنية معاصرة.

ويعكس المعرض اهتمام دارة الملك عبدالعزيز بدعم المبادرات الثقافية والفنية، وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات المعنية، بما يسهم في ترسيخ حضور التراث الوطني في الفنون البصرية، والتعريف بمكوناته الحضارية والإبداعية.