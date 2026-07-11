إعصار بافي يجتاح اليابسة بإقليم تشجيانج شرقي الصين لاعب البولو السعودي عمرو زيدان يتوج بكأس البولو الخيرية في بريطانيا دارة الملك عبدالعزيز تنظّم معرضًا تشكيليًا يستلهم التراث السعودي المنافذ الجمركية تسجل 1057 حالة ضبط خلال أسبوع الفيضانات في بنغلاديش تودي بحياة (44) شخصًا دوي انفجارات شرقي طهران.. والسلطات الإيرانية توضح الأسباب جامعة تبوك توسّع نطاق اعتمادها في منح شهادات الجودة بإضافة أربع مواصفات دولية الصين ترفع مستوى الإنذار لمواجهة العواصف المطرية مع اقتراب الإعصار “بافي” مواجهتان مرتقبتان في ربع النهائي.. الأرجنتين تلاقي سويسرا وإنجلترا تواجه النرويج ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة
نظّمت دارة الملك عبدالعزيز اليوم معرضًا تشكيليًا في بهوها الرئيس، ضم نحو (25) عملًا فنيًا تنوعت بين اللوحات التشكيلية والمجسمات، من إبداع عدد من فناني وفنانات نادي الفن والفنانين، بحضور الرئيس التنفيذي لدارة الملك عبدالعزيز الأستاذ تركي بن محمد الشويعر، ورئيسة نادي الفن والفنانين الدكتورة زكية الصقعبي.
ويأتي المعرض في إطار التعاون بين دارة الملك عبدالعزيز ونادي الفن والفنانين؛ بهدف إبراز الموروث الوطني من خلال أعمال تستلهم عناصره الثقافية والجمالية، وتعكس تنوع الرؤى الإبداعية والأساليب التشكيلية لدى الفنانين المشاركين.
واطّلع الزوار على أعمال تنوعت في موضوعاتها ووسائطها الفنية، وقدّمت معالجات بصرية مستوحاة من مكونات التراث السعودي، بما يجسد ثراءه الحضاري، ويبرز قيمه الجمالية ضمن قوالب فنية معاصرة.
ويعكس المعرض اهتمام دارة الملك عبدالعزيز بدعم المبادرات الثقافية والفنية، وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات المعنية، بما يسهم في ترسيخ حضور التراث الوطني في الفنون البصرية، والتعريف بمكوناته الحضارية والإبداعية.