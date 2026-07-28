أمانة الرياض تغلق 52 موقعًا مخالفًا في ثلاثة أحياء دراسة علمية تؤكد فاعلية السباحة في الحد من آلام الظهر هيئة التأمين تعلن إيقاف شركة نمار عن ممارسة نشاط وساطة التأمين المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2026 يربط المبيعات بمنافسات تصل جوائزها إلى 50 مليون ريال كوريا الجنوبية تصدر أوامر إخلاء بعد تسرب للفوسفور الأبيض هيئة العقار تُرخّص خمس مساهمات عقارية لتطوير 685 وحدة بإجمالي رؤوس أموال تتجاوز 346 مليون ريال الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة البيرو شبكة الطرق تدعم الوصول إلى وجهة البحر الأحمر عبر 3 مسارات برية متنوعة لدعم السياحة البيئة للمشاركين في مهرجانات الإبل: التزموا بأنظمة الرفق بالحيوان تجنبًا للمخالفات والعقوبات صندوق تنمية الموارد البشرية يوقع مذكرة تعاون لتوظيف وتمكين 5500 مواطن ومواطنة
أظهرت دراسة علمية أسترالية أن للسباحة دورًا فعالًا في تخفيف آلام أسفل الظهر، متفوقة في ذلك على رياضات وتمارين بدنية أخرى من حيث النتائج المحققة, مبينة أن فوائد السباحة لا تقتصر على المدى القصير، إذ استمر تأثيرها الإيجابي لفترة تتراوح بين ستة أشهر وسنة كاملة بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي.
وأجرى هذه الدراسة باحثون من جامعة ماكواري في سيدني، ونشرتها مجلة “British Journal of Sports Medicine” المتخصصة في الطب الرياضي, وخلصت إلى أن خضوع مجموعة من المتطوعين لبرنامج سباحة مدته ثمانية أسابيع أفضى إلى تحسن ملحوظ في حركتهم وتراجع واضح في شدة أوجاعهم.
وبحسب ديبورا ويرهام، التي أشرفت على الدراسة، فإن السباحة خففت من آلام المشاركين بنسبة قاربت 50%, وقد شارك في التجربة 76 شخصًا بالغًا تراوحت أعمارهم بين 26 و74 عامًا، وكان جميعهم يعانون آلامًا في أسفل الظهر استمرت لثلاثة أشهر على الأقل قبل بدء البرنامج.
أما مارك هانكوك، الباحث في مركز أبحاث آلام العمود الفقري بالجامعة، فأوضح أن السباحة تعمل على تحسين الحركة والقوة البدنية، فضلًا عن رفع كفاءة الجسم في استخدام الأوكسجين أثناء النشاط الحركي بشكل عام.