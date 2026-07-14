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السعودية

دوريات الأمن تضبط 4 مقيمين لممارستهم التسول في جدة

الأربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٢ صباحاً
دوريات الأمن تضبط 4 مقيمين لممارستهم التسول في جدة
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت دوريات الأمن بمحافظة جدة (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية لممارستهم التسول، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثّ الأمن العام المتبرعين على توجيه تبرعاتهم عبر المنصات الرسمية المعتمدة بما يضمن وصولها إلى مستحقيها.
ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلةً بالأمن العام، في مكافحة ظاهرة التسول بمختلف صورها وأشكالها.

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