رئيس وزراء كندا يغادر جدة

غادر جدة اليوم، دولة رئيس وزراء كندا السيد مارك كارني بعد زيارة رسمية إلى المملكة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان الوزير المرافق، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى كندا آمال بنت يحيى المعلمي، وسفير كندا لدى المملكة جان فيليب لينتو، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.