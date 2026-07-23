ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان إلى 43 قتيلًا مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى وتحذر من تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية رابطةُ العالم الإسلامي تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية سفينة سعودية الجامعة السعودية الإلكترونية ورئاسة الشؤون الدينية تطلقان برنامج الزمالة الوطنية للتوعية الفكرية مسيرة جماهيرية حاشدة في تعز دعماً لمعركة التحرير وحماية السيادة اليمنية ترامب: ميليشيا الحوثي تتحمل عواقب تكرار استهداف الملاحة البحرية فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع الإقليمية مع وزير خارجية الكويت الغذاء والدواء تمنع دخول أكثر من 301 طنٍ من المواد الغذائية المخالفة كيمي كا3 الصيني ينافس أوبن أيه.آي وأنثروبيك الكونغو تسجل 2536 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا
أدانت رابطةُ العالَم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- استهدافَ ميليشيا الحوثي الإرهابية سفينةً سعوديةً في البحر الأحمر.
وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد معالي الأمين العام رئيسُ هيئة علماء المسلمين فضيلةُ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا الاعتداء الإجراميّ الجبان، الذي ينتهِك كلَّ القِيَم الدِّينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، ويؤكِّد على النهج الإجرامي لهذه الميليشيا الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية والاقتصادية، وتهديد مَمرَّات التجارة الدولية والبيئة البحرية.
وشدَّدَ معاليه -باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية- على التضامُنِ الكاملِ مع المملكة العربية السعودية، في كلِّ ما تتخذُه من إجراءاتٍ تجاه هذا العدوان الإرهابي.