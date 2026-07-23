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السعودية

رابطةُ العالم الإسلامي تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية سفينة سعودية

الخميس ٢٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٩ مساءً
رابطةُ العالم الإسلامي تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية سفينة سعودية
المواطن - فريق التحرير

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أدانت رابطةُ العالَم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- استهدافَ ميليشيا الحوثي الإرهابية سفينةً سعوديةً في البحر الأحمر.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد معالي الأمين العام رئيسُ هيئة علماء المسلمين فضيلةُ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا الاعتداء الإجراميّ الجبان، الذي ينتهِك كلَّ القِيَم الدِّينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، ويؤكِّد على النهج الإجرامي لهذه الميليشيا الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية والاقتصادية، وتهديد مَمرَّات التجارة الدولية والبيئة البحرية.

وشدَّدَ معاليه -باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية- على التضامُنِ الكاملِ مع المملكة العربية السعودية، في كلِّ ما تتخذُه من إجراءاتٍ تجاه هذا العدوان الإرهابي.

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