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رسميًا.. وليد الفراج يغادر مجموعة MBC بعد مسيرة امتدت 14 عامًا

الجمعة ٣١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٩ مساءً
رسميًا.. وليد الفراج يغادر مجموعة MBC بعد مسيرة امتدت 14 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الإعلامي الرياضي وليد الفراج مغادرته مجموعة MBC، بعد مسيرة مهنية استمرت 14 عامًا ضمن منظومة المجموعة الإعلامية.

وقال الفراج، في منشور عبر حسابه على منصة إكس، إنه يودع اليوم مجموعة MBC بعد سنوات من العمل في منظومة إعلامية سعودية عريقة ومحترفة عبر قناة MBC Action، معربًا عن امتنانه لكل القيادات والمسؤولين الذين عمل معهم طوال مسيرته.

ووجه الفراج شكره إلى رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC الشيخ وليد الإبراهيم، وإلى الأستاذ علي الحديثي، إلى جانب جميع المسؤولين الذين قدموا له الدعم خلال سنوات عمله.

وأكد الإعلامي الرياضي أنه يستعد لخوض مرحلة جديدة في مسيرته المهنية، مختتمًا رسالته بطلب الدعاء له في خطوته المقبلة.

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