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سالك تعلن انضمام مجموعة كونتيننتال فارمرز إلى منصة أولام الزراعية

الأربعاء ١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٨ مساءً
سالك تعلن انضمام مجموعة كونتيننتال فارمرز إلى منصة أولام الزراعية
المواطن - واس

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أعلنت “سالك” -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- اليوم عن دمج مجموعة كونتيننتال فارمرز ضمن شركة أولام الزراعية، وذلك في إطار إستراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز التكامل بين استثماراتها العالمية، وبناء منظومة غذائية أكثر ترابطًا وكفاءة وجاهزية، بما يدعم قدراتها التجارية والتشغيلية على المستوى العالمي.
ويمثل هذا الدمج مرحلة جديدة في مسيرة نمو مجموعة كونتيننتال فارمرز، المملوكة بالكامل لسالك، بعد سنوات من التطوير والتوسع وبناء قاعدة تشغيلية متينة في أوكرانيا، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز وصول الشركة إلى الأسواق العالمية، عبر الاستفادة من القدرات التجارية والتشغيلية واللوجستية لشركة أولام الزراعية، بما يدعم نموها وتوسعها على المدى الطويل.
وأكدت “سالك” أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتعزيز التكامل بين شركات محفظتها الاستثمارية، وربط أصولها وقدراتها العالمية بما يوفر قيمة أكبر على المدى الطويل، ويسهم في دعم فرص النمو لمجموعة كونتيننتال فارمرز، وترسيخ مكانتها إحدى الشركات الزراعية الرائدة في أوكرانيا، بما يعكس استمرار ثقة سالك في القطاع الزراعي الأوكراني وإمكاناته المستقبلية.
وتُعد شركة أولام الزراعية إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الأغذية والزراعة، حيث تعمل في أكثر من 30 دولة، وتمتلك قدرات واسعة في مجالات التوريد والتجارة والمعالجة والتوزيع والخدمات اللوجستية، ومن المتوقع أن يسهم هذا الدمج في تعزيز قدراتها من خلال توسيع خيارات التوريد، والاستفادة من القدرات الزراعية والتشغيلية لمجموعة كونتيننتال فارمرز في عدد من المحاصيل الأساسية، بما يدعم كفاءتها عبر مراحل سلسلة القيمة.
وكانت سالك أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن رفع حصتها في شركة أولام الزراعية إلى 80.01%، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7 مليارات ريال، في خطوة إستراتيجية تعكس توجه سالك نحو بناء منظومة عالمية متكاملة في قطاع الأغذية والزراعة تربط بين استثماراتها المحلية والدولية، وتعزز كفاءة منظومة الإمداد ومرونتها وجاهزيتها.

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