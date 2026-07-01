السعودية الأولى عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2026 سالك تعلن انضمام مجموعة كونتيننتال فارمرز إلى منصة أولام الزراعية إصابة قائد شاحنة ومرافقيه إثر اصطدامها بجسر تحت الإنشاء في الرياض ارتفاع إصابات الكوليرا 43% عالميًا في مايو الجهنمية تزين الوجهات السياحية وترسم ملامح الجمال الطبيعي بجازان انتهاء المهلة النظامية لممارسة تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة دون ترخيص بدء القبول في برنامج السنة التأهيلية للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة طيبة الشؤون الإسلامية تكمل توزيع 1.9 مليون نسخة من هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين أمانة الشرقية: بدء أعمال رفع كفاءة جسر الأمير متعب وتحويل الحركة المرورية على مرحلتين 180 يومًا قبل بدء تطبيق الاعتماد الفني الإلزامي لمقاولي البنية التحتية في الرياض
أعلنت “سالك” -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- اليوم عن دمج مجموعة كونتيننتال فارمرز ضمن شركة أولام الزراعية، وذلك في إطار إستراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز التكامل بين استثماراتها العالمية، وبناء منظومة غذائية أكثر ترابطًا وكفاءة وجاهزية، بما يدعم قدراتها التجارية والتشغيلية على المستوى العالمي.
ويمثل هذا الدمج مرحلة جديدة في مسيرة نمو مجموعة كونتيننتال فارمرز، المملوكة بالكامل لسالك، بعد سنوات من التطوير والتوسع وبناء قاعدة تشغيلية متينة في أوكرانيا، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز وصول الشركة إلى الأسواق العالمية، عبر الاستفادة من القدرات التجارية والتشغيلية واللوجستية لشركة أولام الزراعية، بما يدعم نموها وتوسعها على المدى الطويل.
وأكدت “سالك” أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتعزيز التكامل بين شركات محفظتها الاستثمارية، وربط أصولها وقدراتها العالمية بما يوفر قيمة أكبر على المدى الطويل، ويسهم في دعم فرص النمو لمجموعة كونتيننتال فارمرز، وترسيخ مكانتها إحدى الشركات الزراعية الرائدة في أوكرانيا، بما يعكس استمرار ثقة سالك في القطاع الزراعي الأوكراني وإمكاناته المستقبلية.
وتُعد شركة أولام الزراعية إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الأغذية والزراعة، حيث تعمل في أكثر من 30 دولة، وتمتلك قدرات واسعة في مجالات التوريد والتجارة والمعالجة والتوزيع والخدمات اللوجستية، ومن المتوقع أن يسهم هذا الدمج في تعزيز قدراتها من خلال توسيع خيارات التوريد، والاستفادة من القدرات الزراعية والتشغيلية لمجموعة كونتيننتال فارمرز في عدد من المحاصيل الأساسية، بما يدعم كفاءتها عبر مراحل سلسلة القيمة.
وكانت سالك أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن رفع حصتها في شركة أولام الزراعية إلى 80.01%، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7 مليارات ريال، في خطوة إستراتيجية تعكس توجه سالك نحو بناء منظومة عالمية متكاملة في قطاع الأغذية والزراعة تربط بين استثماراتها المحلية والدولية، وتعزز كفاءة منظومة الإمداد ومرونتها وجاهزيتها.