سلمان للإغاثة يوزّع 750 كرتون تمر في طرطوس بسوريا

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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (750) كرتون تمر في محافظة طرطوس بالجمهورية العربية السورية، استفاد منه (750) أسرة، ضمن المساعدات السعودية المقدمة للشعب السوري الشقيق.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوري الشقيق والتخفيف من معاناته.