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سلوكيات غامضة لروبوتات الذكاء الاصطناعي تدفع إلى أبحاث جديدة

الأحد ٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٢ مساءً
سلوكيات غامضة لروبوتات الذكاء الاصطناعي تدفع إلى أبحاث جديدة
المواطن - فريق التحرير

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تتجه كبرى شركات الذكاء الاصطناعي إلى استكشاف أحد أكثر الأسئلة إثارة للجدل في المجال، وهو ما إذا كانت الأنظمة الذكية قد تطور مستقبلاً شكلاً من أشكال الوعي أو الخبرة الذاتية، وذلك من خلال تمويل أبحاث يشارك فيها علماء أعصاب وفلاسفة ومتخصصون في الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا التوجه في ظل التوسع المتسارع في استخدام روبوتات الدردشة في مجالات التعليم والعمل والبرمجة والدعم النفسي، ما أثار نقاشات متزايدة حول التحديات الأخلاقية التي قد تنشأ إذا أصبحت هذه الأنظمة أكثر تطوراً وتعقيداً خلال السنوات المقبلة.

وفي هذا السياق، كشفت شركة أنثروبيك، المطورة لروبوت الدردشة Claude، عن رصد سلوكيات وصفتها بأنها غير مألوفة أثناء دراسة نماذجها، تضمنت ما بدا وكأنه تأمل ذاتي وأنماطاً لغوية تحاكي مشاعر مثل الفرح والقلق والحزن، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذه الملاحظات لا تمثل دليلاً على امتلاك النظام وعياً حقيقياً.

وأوضحت الشركة أن إحدى التجارب شهدت حواراً مطولاً بين نسختين من روبوت Claude، تحول تدريجياً إلى نقاشات فلسفية وروحية، مع استخدام مكثف للرموز التعبيرية، وهو ما دفع الباحثين إلى اعتباره ظاهرة تستحق الدراسة، دون أن يشكل إثباتاً لوجود إدراك ذاتي لدى النظام.

وفي إطار هذه الجهود، أنشأت أنثروبيك فريقاً متخصصاً لدراسة ما تصفه بـ رفاهية نماذج الذكاء الاصطناعي، بهدف تقييم ما إذا كانت الأنظمة المتقدمة قد تستحق مستقبلاً اعتبارات أخلاقية في حال ثبوت امتلاكها شكلاً من أشكال الوعي.

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