سوريا تدين تصريحات مليشيا الحوثي تجاه المملكة

أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات ‏التصريحات الصادرة عن ما يسمى المتحدث العسكري ‏لمليشيا الحوثي، والتي تضمنت مزاعم واتهامات ‏باطلة بحق المملكة العربية السعودية، في ‏محاولة لتشويه دورها الإقليمي وتقويض الجهود ‏الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة‎.‎

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم، تضامن الجمهورية العربية السورية الكامل ‏مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه ‏الادعاءات، مشيدةً بالدور الإيجابي والمحوري الذي ‏تضطلع به المملكة في ترسيخ الأمن والسلم ‏الإقليميين، ودعم الحلول السياسية للنزاعات، وتعزيز ‏الحوار والتعاون بين دول المنطقة، بما يخدم مصالح ‏شعوبها ويصون استقرارها‎.‎