شريحة إلكترونية ونظارات ذكية.. ابتكار جديد يمنح الأمل لمرضى فقدان البصر

أعلنت شركة Science Corporation، المتخصصة في تطوير تقنيات واجهات الدماغ والحاسوب (BCI)، حصول نظامها الجديد PRIMA على موافقة الجهات التنظيمية الأوروبية للأجهزة الطبية، في خطوة تمهد لطرحه لعلاج المرضى الذين فقدوا البصر نتيجة الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

كما حصل الجهاز على تصنيف خاص من إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، وهو ما يتيح إخضاعه لإجراءات مراجعة سريعة، بما قد يسرّع اعتماده لعلاج نوعين نادرين من حالات العمى.

ويستهدف النظام مرضى التنكس البقعي المرتبط بالعمر، وهو أحد أكثر أسباب فقدان البصر شيوعًا لدى كبار السن، إذ يؤدي إلى تلف الخلايا الحساسة للضوء في شبكية العين، ما يحدّ من القدرة على القراءة والتعرف على الوجوه.

ويعتمد PRIMA على شريحة إلكترونية دقيقة تُزرع خلف شبكية العين خلال عملية جراحية تستغرق نحو ساعة، فيما يستخدم المريض بعد ذلك نظارات ذكية مزودة بكاميرا تلتقط الصور من البيئة المحيطة، ثم تنقلها إلى الشريحة المزروعة، التي تحفز الشبكية لتوفير رؤية وظيفية تساعد المرضى على استعادة جزء من قدرتهم على الإبصار.

وقال الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة، ماكس هوداك، إن التقنية حققت نتائج إيجابية لدى عدد من المرضى، موضحًا أن إحدى المريضات في فرنسا تمكنت من قراءة رواية كاملة تضم نحو 300 صفحة، بينما استطاع آخرون حل الكلمات المتقاطعة وألغاز السودوكو، كما نجح أحد المرضى في رسم لوحة لدار أوبرا سيدني، في مؤشرات تعكس قدرة الجهاز على تحسين جودة الحياة واستعادة مهارات بصرية مهمة.