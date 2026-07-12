ضبط أكثر من 7 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

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أعلنت الإدارة العامة للمرور ضبط 7,596 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن الحملات الميدانية التي نفذتها إدارات المرور خلال الفترة من 5 إلى 11 يوليو 2026، في إطار جهودها لتعزيز السلامة المرورية والحد من المخالفات.
وأوضحت الإدارة أن منطقة الرياض سجلت أعلى عدد من الدراجات المضبوطة بواقع 4,125 دراجة، تلتها محافظة جدة بـ1,810 دراجات، ثم منطقة المدينة المنورة بـ397 دراجة، فيما بلغ عدد الدراجات المضبوطة في المنطقة الشرقية 341 دراجة.
وأكدت الإدارة العامة للمرور استمرار الحملات الميدانية في مختلف مناطق المملكة لرصد المخالفات وتطبيق الأنظمة، بما يسهم في رفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على أمن مستخدميها.