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فيصل بن فرحان يبحث التطورات الإقليمية مع وزيري خارجية قطر والأردن

الخميس ٢٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٤ صباحاً
فيصل بن فرحان يبحث التطورات الإقليمية مع وزيري خارجية قطر والأردن
المواطن - فريق التحرير

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالين هاتفيين من كلٍّ من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية السيد أيمن الصفدي.

وجرى خلال الاتصالين بحث التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر، إلى جانب التنسيق والتشاور بشأن المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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