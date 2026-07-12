فيلادلفيا تُعلن حالة الطوارئ إثر انفجارات هوائية عنيفة خلّفت أضرارًا مادية

باشرت فرق الإزالة وسكان مدينة فيلادلفيا والمناطق المحيطة بها، عمليات تنظيف واسعة النطاق لإزالة آثار عاصفة رعدية عنيفة ضربت المدينة ومحيطها مساء السبت.

وكانت العاصفة -التي صنفها خبراء الأرصاد الجوية ضمن فئة “الانفجارات الهوائية الباردة الهابطة”- خلّفت دمارًا ملموسًا، إذ أدت الرياح العاتية التي تراوحت سرعتها بين 97 و113 كيلومترًا في الساعة، إلى قطع خطوط نقل الطاقة، واقتلاع الأشجار، فضلًا عن غمر الشوارع بالمياه.

كما ألحقت العاصفة أضرارًا إنشائية بالغة بعدد من المباني، شملت انهيار مبنى في غرب فيلادلفيا؛ مما تسبب في تضرر عدة مركبات وتعطيل الحركة، إضافة إلى تضرر سقف مجمع سكني تابع لهيئة الإسكان.

من جانبها حسمت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الجدل حول طبيعة هذه الظاهرة، مؤكدة أنها ناتجة عن رياح مستقيمة الاتجاه وليست إعصارًا، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة موجة طقس متطرفة تشمل فيضانات، وحرائق غابات، وموجات حر حادة.

وفي استجابة فورية للأزمة، أعلنت عمدة فيلادلفيا “شيريل باركر” حالة الطوارئ في المدينة، متعهدة في بيان رسمي بتسخير الإمكانات الحكومية المحلية كافة لاستعادة الخدمات الأساسية وتقديم الدعم اللازم للمتضررين.

وأشار مسؤولو المدينة وهيئة الإسكان إلى نجاح فرق الطوارئ في إجلاء سكان وحدات سكنية متضررة وتأمين إيوائهم في فنادق قريبة، مع استمرار عمليات الإغاثة ورفع الأنقاض في المواقع المتأثرة.