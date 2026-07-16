سلمان للإغاثة يمد الأسر الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب قطاع غزة بـ (24,500) ألف وجبة غذائية لليوم الثاني.. المغرب يكافح حرائق غابات أتت على 14 هكتارا بالحوز لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى الخليج اعتبارا من سبتمبر جامعة الأمير محمد بن فهد تحصل على اعتمادات دولية ضبط مواطن مخالف بـ محمية الملك عبدالعزيز الملكية تنبيه من أمطار ورياح نشطة على منطقة نجران قطر تدين الهجمات الإيرانية على 3 دول عربية: انتهاك سافر للسيادة مطار الملك سلمان الدولي يبدأ تنفيذ النظام الرقمي الموحد لإدارة المشاريع الإنشائية نائب ترامب : ضغوط إسرائيلية على واشنطن لاستمرار الحرب مع إيران الجيش الألماني يختبر مسيّرة لإجلاء المصابين من ساحات القتال
أعلنت الخطوط الجوية الألمانية «لوفتهانزا»، اليوم الخميس، أن المجموعة ستستأنف تدريجيا رحلاتها الجوية إلى الخليج وبصفة خاصة، الرياض وعمّان اعتبارا من سبتمبر.
وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أوضحت لوفتهانزا أنها تراقب وتقيّم الوضع في الشرق الأوسط باستمرار وتبقي على اتصال وثيق مع السلطات.
وعلقت شركات الطيران رحلات إلى مناطق بالشرق الأوسط، نتيجة الحرب التي اندلعت عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على إيران في نهاية فبراير.
وستستأنف الشركة أولا رحلاتها إلى العاصمة السعودية الرياض اعتبارا من العاشر من سبتمبر، إذ ستشغل ثلاث رحلات أسبوعيا من فرانكفورت.
واعتبارا من 15 سبتمبر، ستستأنف «إيتا إيروايز» الإيطالية التابعة لمجموعة لوفتهانزا رحلاتها من روما إلى الرياض خمس مرات أسبوعيا.
وستسير الخطوط الجوية النمساوية مجددا ثلاث رحلات أسبوعيا من فيينا إلى العاصمة الأردنية عمّان، اعتبارا من الثاني من أكتوبر.