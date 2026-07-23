ليبيا تدين تصريحات مليشيا الحوثي التي تستهدف أمن المملكة

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات الصادرة عن مليشيا الحوثي الإرهابية، التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية، وتهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم -وفقًا لوكالة الأنباء الليبية- تضامن دولة ليبيا الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات تهدف إلى حماية أمنها وسلامة أراضيها، والحفاظ على سيادتها.

ودعت إلى الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الإقليميين، ويجنب المنطقة مزيدًا من التوتر والتصعيد، مجددةً دعمها للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.