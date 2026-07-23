واشنطن: تغيير مسار 12 سفينة بعد استئناف الحصار على إيران ليبيا تدين تصريحات مليشيا الحوثي التي تستهدف أمن المملكة الجامعة العربية تدين الاعتداء الحوثي على سفينة سعودية وتندد بعدوان إيران على دول عربية وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك بريطانيا تؤكد جاهزية قواتها المسلحة بعد تهديد إيران “أوبر” توظف تقنيات الذكاء الصناعي وتسرح 10% من موظفي خدمة العملاء المرور: انحراف مركبة وسقوطها في وادٍ بالطائف الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية انخفاض أسعار الذهب بأكثر من 2% دراسة تحذر.. ضجيج التكدث المروري قد يزيد خطر باركنسون
أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات الصادرة عن مليشيا الحوثي الإرهابية، التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية، وتهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم -وفقًا لوكالة الأنباء الليبية- تضامن دولة ليبيا الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات تهدف إلى حماية أمنها وسلامة أراضيها، والحفاظ على سيادتها.
ودعت إلى الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الإقليميين، ويجنب المنطقة مزيدًا من التوتر والتصعيد، مجددةً دعمها للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.