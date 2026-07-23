“مؤسسي” يستضيف ورشة عمل متخصصة حول إدارة الحملات التوعوية الفعّالة

استضاف “مجتمع مؤسسي” غير الربحي، أحد مجتمعات منصة بلكونة المتخصصة في عالم التسويق والتواصل في المملكة، مساء الأربعاء، ورشة عمل متخصصة بعنوان “إدارة الحملات التوعوية الفعّالة: من الفكرة إلى التغيير السلوكي”، قدّمها الأستاذ وليد بن عودة الحربي، المشرف العام على التواصل المؤسسي بوزارة الصحة، وذلك بمركز الزوار في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية (مسك)، بحضور أكثر من 55 من القيادات الاتصالية والممارسين والطلاب والطالبات والمهتمين بمجال الاتصال المؤسسي، والذين يمثلون عددًا من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية إلى جانب الجهات الأكاديمية.

وناقشت الورشة المنهجيات العملية لبناء وإدارة الحملات التوعوية الفعّالة، بدءًا من تحديد التحديات وصياغة الأهداف قبل بناء الحملة، مرورًا بتصميم الرسائل وتجربة الجمهور، وإدارة التنفيذ والتكامل بين الجهات، وصولًا إلى قياس الأثر وقراءة النتائج وتطوير الحملات؛ بما يسهم في تحقيق التغيير السلوكي وتعزيز كفاءة المخرجات الاتصالية.



وتناولت الورشة أربعة محاور رئيسة، ركزت على تحديد الأهداف الاستراتيجية للحملات، وتصميم الرسائل وفق احتياجات الجمهور المستهدف، وتعزيز التكامل بين الجهات لضمان نجاح التنفيذ، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات في قياس أثر الحملات وقراءة نتائجها وتوظيفها في تطوير المبادرات المستقبلية.

وأكد الأستاذ وليد بن عودة الحربي، خلال الورشة، أنّ نجاح الحملات التوعوية لا يُقاس بحجم انتشارها فحسب، بل بقدرتها على إحداث تغيير سلوكي مستدام، من خلال فهم احتياجات الجمهور، وبناء رسائل مؤثرة، وربط الجهود الاتصالية بالأهداف الاستراتيجية للجهات.



شهدت الورشة تفاعلًا نوعيًا من الحضور عبر المداخلات والنقاشات وتبادل الخبرات والتجارب العملية، بما أسهم في إثراء المحتوى المعرفي واستعراض أبرز التحديات والحلول في مجال تصميم وإدارة الحملات التوعوية.

وتأتي هذه الورشة بصفتها النسخة الثانية من “ورشة مؤسسي” أحد منتجات المجتمع البارزة، التي يواصل من خلالها “مجتمع مؤسسي” تقديم برامج مهنية متخصصة تستضيف قيادات وخبراء الاتصال المؤسسي؛ بهدف نقل المعرفة، وتطوير قدرات الممارسين، وتعزيز التواصل في مجتمع مهني؛ للارتقاء بممارسات الاتصال المؤسسي في المملكة وتحويل الخبرات القائمة إلى واقع معرفي مستدام.