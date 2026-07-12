مصرع وإصابة 7 أشخاص في إطلاق نار بمدينة تورونتو الكندية

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قُتل شخصان وأصيب خمسة آخرون، إثر قيام مسلح بإطلاق نار بمدينة تورونتو الكندية.
وأوضحت شرطة تورونتو في بيان، أنها دعت السكان إلى تجنب المنطقة والالتزام بتعليمات الشرطة، مضيفةً أن عمليات البحث عن المسلح لاتزال مستمرة.