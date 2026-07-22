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مصرع 10 أشخاص بحريق مروع في عاصمة البيرو

الأربعاء ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٩ مساءً
مصرع 10 أشخاص بحريق مروع في عاصمة البيرو
المواطن - فريق التحرير

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لقي عشرة أشخاص مصرعهم بينهم خمسة أطفال إثر اندلاع حريق في أحد الأحياء في مدينة ليما.

وأفادت الهيئة الوطنية للدفاع المدني في البيرو في بيان اليوم، أن الحريق تسبب في إصابة شخصين آخرين بجروح وتدمير منزلين، مشيرةً إلى أن من بين الضحايا تسعة أفراد من عائلة واحدة، خمسة منهم قُصر.

وأضافت أنه تم فتح تحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.

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