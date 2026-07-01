مصرع 14 طفلًا إثر انهيار سقف مركز تعليمي في باكستان

لقي 14 طفلًا مصرعهم إثر انهيار سقف مركز تعليمي خاص في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب شرق باكستان، وفق ما أعلنته السلطات الباكستانية.

وأوضحت خدمات الإنقاذ المحلية في لاهور في بيان اليوم، أن فرق الطوارئ انتشلت جثامين 14 طفلًا، إلى جانب معلمة تبلغ من العمر 30 عامًا، من تحت أنقاض المبنى، مشيرةً إلى أن أعمار الأطفال الضحايا تراوحت بين خمس سنوات و16 عامًا، وكان معظمهم دون سن التاسعة.

وأوضحت خدمة الطوارئ في إقليم البنجاب أن عمليات الإنقاذ أُجريت فور وقوع الحادث، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب انهيار المبنى.

من جانبهما، أعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، ورئيس الوزراء شهباز شريف عن بالغ حزنهما إزاء الحادث، وقدما التعازي لأسر الضحايا، مؤكدين ضرورة اتخاذ تدابير سلامة صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.