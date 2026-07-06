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مصرع 8 أشخاص في مومباي جراء انهيار مبنى وأمطار موسمية غزيرة

الإثنين ٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٢ مساءً
مصرع 8 أشخاص في مومباي جراء انهيار مبنى وأمطار موسمية غزيرة
المواطن - واس

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لقي (8) أشخاص على الأقل مصرعهم في مدينة مومباي غربي الهند، بعد أن تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في انهيار مبنى متعدد الطوابق، وسقوط عدد كبير من الأشجار، وحدوث فيضانات واسعة في أنحاء المدينة، وفقًا لوسائل إعلام هندية.
وذكرت وسائل الإعلام أن ستة أشخاص، بينهم خمسة أطفال، لقوا مصرعهم عندما انهار مبنى مكوّن من أربعة طوابق على كوخ مجاور في منطقة مانخورد مساء الأحد، كما توفي شخصان في حادثين منفصلين إثر سقوط أغصان أشجار عليهما.
وأكدت أن فرق الإنقاذ تواصل إزالة الأنقاض وسط مخاوف من وجود أشخاص آخرين محاصرين تحت الركام، كما سُجلت (203) حوادث سقوط أشجار في مومباي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأشارت التقارير إلى أن الأمطار حطمت رقمًا قياسيًا استمر (50) عامًا، إذ هطل (265.6) مليمترًا من الأمطار على جنوب مومباي خلال (24) ساعة، وهو أعلى معدل هطول في شهر يوليو منذ نصف قرن.
وأصدر خبراء الأرصاد الجوية في الهند تحذيرًا برتقاليًا، اليوم الاثنين، متوقعين استمرار هطول الأمطار الغزيرة، مما دفع السلطات إلى إعلان تعليق الدراسة في المدارس والكليات في أنحاء المنطقة.

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