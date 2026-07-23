مقتل أحد القضاة وحارسه برصاص مسلحين في باكستان

“مؤسسي” يستضيف ورشة عمل متخصصة حول إدارة الحملات التوعوية الفعّالة ألمانيا تعلن سحب سفينتين من البحر الأحمر وبريطانيا تندد بهجمات الحوثي رويترز: إيران دعمت الحوثيين بقيادات من الحرس الثوري وعتاد عسكري الكويت: هجمات إيرانية جديدة تستهدف منفذ العبدلي ترامب يهدد بشن أكبر هجوم على إيران: لم يتألموا بالقدر الكافي بعد “بيئة مكة” تطرح فرصة استثمارية لتطوير منتزه وادي حلي بالقنفذة منصة عش بصحة تطلق دليل الإقلاع عن التدخين ضمن حملتها التوعوية “تنفّس بصحة” فرنسا تمنح سفير المملكة وسام “الاستحقاق الفرنسي من درجة قائد ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان إلى 43 قتيلًا مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى وتحذر من تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية
نصب مسلحون مشتبه بهم كمينًا لسيارة تقل قاضيا في منطقة تقع جنوب غربي باكستان المضطرب، اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتله ومقتل حارسه الأمني قبل أن يلوذوا بالفرار، حسبما أفاد مسؤولو الشرطة والحكومة.
وقع الهجوم في منطقة مستونج، في إقليم بلوشستان حيث كثف المتمردون الانفصاليون هجماتهم على قوات الأمن والمدنيين في الأشهر الأخيرة.
وقال عبد الرؤوف، وهو مسؤول شرطة محلي في مستونج، إن القاضي عبد الحكيم كاكر كان مسافرا من مدينة كويتا، عاصمة الإقليم، إلى مستونج للنظر في القضايا المعروضة عليه عندما “نصب إرهابيون كمينًا لسيارته وقتلوه” هو وحارسه.
ولم تتبن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم فورا.
ومع ذلك، تشير أصابع الاتهام على الأرجح إلى المتمردين الانفصاليين البلوش، الذين كثفوا من هجماتهم في جميع أنحاء الإقليم في غضون الأشهر الأخيرة، ولا سيما جيش بلوشستان المحظور.
وشهد إقليم بلوشستان، أكبر أقاليم باكستان مساحة ولكن الأقل اكتظاظا بالسكان، منذ فترة طويلة تمردا انفصاليا، بالإضافة إلى هجمات من قبل حركة طالبان الباكستانية.
وقد تبنى جيش بلوشستان، الذي صنفته الولايات المتحدة منظمة إرهابية في عام 2019، مسؤولية العديد من الهجمات التي استهدفت قوات الأمن والمسؤولين الحكوميين والمدنيين في السنوات الأخيرة.