مقتل أحد القضاة وحارسه برصاص مسلحين في باكستان

نصب مسلحون مشتبه بهم كمينًا لسيارة تقل قاضيا في منطقة تقع جنوب غربي باكستان المضطرب، اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتله ومقتل حارسه الأمني قبل أن يلوذوا بالفرار، حسبما أفاد مسؤولو الشرطة والحكومة.

وقع الهجوم في منطقة مستونج، في إقليم بلوشستان حيث كثف المتمردون الانفصاليون هجماتهم على قوات الأمن والمدنيين في الأشهر الأخيرة.

وقال عبد الرؤوف، وهو مسؤول شرطة محلي في مستونج، إن القاضي عبد الحكيم كاكر كان مسافرا من مدينة كويتا، عاصمة الإقليم، إلى مستونج للنظر في القضايا المعروضة عليه عندما “نصب إرهابيون كمينًا لسيارته وقتلوه” هو وحارسه.

ولم تتبن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم فورا.

ومع ذلك، تشير أصابع الاتهام على الأرجح إلى المتمردين الانفصاليين البلوش، الذين كثفوا من هجماتهم في جميع أنحاء الإقليم في غضون الأشهر الأخيرة، ولا سيما جيش بلوشستان المحظور.

وشهد إقليم بلوشستان، أكبر أقاليم باكستان مساحة ولكن الأقل اكتظاظا بالسكان، منذ فترة طويلة تمردا انفصاليا، بالإضافة إلى هجمات من قبل حركة طالبان الباكستانية.

وقد تبنى جيش بلوشستان، الذي صنفته الولايات المتحدة منظمة إرهابية في عام 2019، مسؤولية العديد من الهجمات التي استهدفت قوات الأمن والمسؤولين الحكوميين والمدنيين في السنوات الأخيرة.