موجة حر وعواصف تضرب كندا وتحذيرات من تدهور جودة الهواء

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تشهد مناطق واسعة من كندا موجة حر شديدة مصحوبة بعواصف رعدية وتدهور في جودة الهواء، وسط توقّعات بتسجيل درجات حرارة قياسية.
ودعت السلطات سكان تورنتو إلى البقاء في منازلهم بعد تصدر المدينة قائمة الأسوأ عالميًا في جودة الهواء بسبب دخان حرائق الغابات، كما أصدرت إنذارًا برتقاليًا وحثت السكان على تجنب التعرض للشمس والإكثار من شرب المياه.
وتشمل التحذيرات عدة مقاطعات مع توقعات بارتفاع الحرارة المحسوسة إلى نحو 45 درجة مئوية، إضافة إلى احتمالية تشكل أعاصير في أجزاء من كيبيك ونيو برونزويك.
ويشير الخبراء إلى أن امتداد نظام ضغط جوي مرتفع من الولايات المتحدة إلى كندا أسهم في ارتفاع درجات الحرارة لتتجاوز مستوياتها المعتادة.