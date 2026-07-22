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هطول أمطار الخير على محافظة العقيق بالباحة

الخميس ٢٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٦ صباحاً
هطول أمطار الخير على محافظة العقيق بالباحة
المواطن - فريق التحرير

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هطلت على محافظة العقيق التابعة لمنطقة الباحة اليوم أمطارٌ متفرقة، تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد، شملت المحافظة والمراكز التابعة لها ومتنزهاتها، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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