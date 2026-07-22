هطول أمطار الخير على محافظة العقيق بالباحة

هطلت على محافظة العقيق التابعة لمنطقة الباحة اليوم أمطارٌ متفرقة، تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد، شملت المحافظة والمراكز التابعة لها ومتنزهاتها، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.