هطول أمطار الخير على منطقة جازان

هطلت مساء اليوم، أمطار متوسطة على منطقة جازان، شملت محافظات فيفا، وهروب، والعارضة، والحرث، والداير بني مالك، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.

جعلها الله سقيا خيرٍ وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.